СМИ: вратаря сборной России Андрей Лунева задержали за дебош

В московском аэропорту «Внуково» задержали вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева задержали.

Как сообщает РЕН ТВ, перед вылетом в Санкт-Петербург футболист будучи пьяным напал на представителя авиакомпании «Россия» у стойки регистрации.



В управлении на транспорте МВД по ЦФО РЕН ТВ подтвердили задержание Лунева. На вратаря составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Напомним, что вчера сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года команду Кипра со счетом 1:0. Лунев провел весь матч на скамейке запасных.