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СМИ: вратаря сборной России Андрей Лунева задержали за дебош

19:13, 12.06.2019
СМИ: вратаря сборной России Андрей Лунева задержали за дебош
Фото: ru.wikipedia.org

В московском аэропорту «Внуково» задержали вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева задержали.

Как сообщает РЕН ТВ, перед вылетом в Санкт-Петербург футболист будучи пьяным напал на представителя авиакомпании «Россия» у стойки регистрации.

В управлении на транспорте МВД по ЦФО РЕН ТВ подтвердили задержание Лунева. На вратаря составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Напомним, что вчера сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года команду Кипра со счетом 1:0. Лунев провел весь матч на скамейке запасных.

СпортФутболПроисшествия
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