Аккаунт Медведева в Twitter взломали

Пресс-служба правительства России сообщила о взломе аккаунта премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. в Twitter.

На данный момент доступ над страницей восстановлен, передает «Интерфакс».

Ранее на странице Медведева в Twitter появились два сообщения со случайным набором букв.

В июне стало известно, что ы 2017 году российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве, однако информация была скрыта Европейской службой по внешним делам. Уточняется, что были взломаны как минимум два компьютера. Произошла утечка информации, однако неизвестно, какие именно данные и в каком объеме похитили хакеры.