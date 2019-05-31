Прокуратура Татарстана обязала «Даль-Каму» вывезти тухлую курятину, которую закопали у Волги

В прокуратуре Татарстана сегодня прошло межведомственное совещание, посвященное ситуации с 80 тоннами тухлой курятины, которую недалеко от Волги закопал Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама».

По результатам совещания принято решение о принудительном вывозе и утилизации отходов с привлечением специализированной организации. Это поручили сделать конкурсному управляющему комбината и исполкому Зеленодольского муниципального района, сообщает пресс-служба ведомства.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры республики.

Напомним, на мясокомбинате «Даль-Кама» в Зеленодольске летом прошлого года испортилось 80 тонн курятины, а осенью ее закопали менее чем в 100 метрах от Волги. Благодаря действиям конкурсного управляющего Елены Латыповой и публикациям «Реального времени» удалось привлечь к проблеме внимание общественности и надзорных служб — возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ).

Однако обезвредить биологическую «бомбу» в опасной близости от реки и водозабора пока не удается. Поэтому «конкурсник» «Даль-Камы» забросала надзорные службы новой партией писем с просьбой определить порядок утилизации и срочно принять меры. Ветлаборатория уже зафиксировала заражение почвы опасными микроорганизмами, вызывающими у человека газовую гангрену, а биологи предупредили, что бактерии из тухлятины наверняка попадут в Волгу с грунтовыми водами. Подробнее — в материале «Реального времени».