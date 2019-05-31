Главное к утру: дата прямой линии с Путиным, программа замены старых автомобилей, Минниханов обсудил вопросы перехода на эскроу-счета

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 31 мая.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ, основной темой которого стал запланированный с 1 июля 2019 года переход участников жилищного строительства на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. В обсуждении принимали участие представители Центробанка и Минстроя РФ.

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня. По информации РБК со ссылкой на источники, в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной.

С 2017 года власти почти 30 российских субъектов ввели запрет на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. За нарушение запретов предусматриваются штрафы, причем в каждом регионе разные. Для продавцов он составляет от 500 до 5 тыс. рублей. Минимальный уровень — в Магаданской области, максимальный — в Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Приморском крае, Архангельской области и других.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Меры планируется ввести против 28 научных и музейных учреждений. В министерстве назвали незаконным строительство транспортного перехода через Керченский пролив и трассы «Таврида».

Владелец «Соллерс» Вадим Швецов направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология» для обновления парка коммерческих автомобилей. По его словам, сейчас в России есть около 2,6 млн автомобилей экологических классов «Евро-О» и «Евро-1» в возрасте от 10 до 20 лет, которые «наносят значительный вред окружающей среде» из-за выбросов. В связи с этим он просит рассмотреть возможность включения в нацпроект программу обновления парка машин.

«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:3 в пользу самарского клуба. Следующая игра пройдет 2 июня.