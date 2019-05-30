В России могут запустить программу замены старых автомобилей

Владелец «Соллерс» Вадим Швецов направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология» для обновления парка коммерческих автомобилей.

По словам Швецова, сейчас в России есть около 2,6 млн автомобилей экологических классов «Евро-О» и «Евро-1» в возрасте от 10 до 20 лет, которые «наносят значительный вред окружающей среде» из-за выбросов. В связи с этим он просит рассмотреть возможность включения в нацпроект программу обновления парка машин. Цель — вывод из эксплуатации автомобилей с наибольшим объемом выхлопов и замены их на новые машины экологических классов «Евро-5»/«Евро-6, пишет РБК.

С 2019 по 2024 год предлагается заменить не менее 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет на новые. Выделенные средства — по 7 млрд рублей ежегодно — должны пойти на субсидии по льготному лизингу и прямые скидки физическим лицам на покупку нового автомобиля взамен сдаваемого на утилизацию.

Ранее сообщалось, что в России вырос рынок легковых автомобилей с пробегом.