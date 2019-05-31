Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной.

Ранее в Кремле определились с датой проведения прямой линии с Путиным в этом году. Она, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пройдет летом.

Напомним, в прошлом году прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России, — в материале«Реального времени».

Прямая линия является ежегодной сессией общения президента с гражданами в прямом эфире.