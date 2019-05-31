СМИ: почти 30 субъектов РФ ввели запреты на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов

С 2017 года власти почти российских субъектов ввели запреты на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональные нормативно-правовые акты.

По данным газеты, за нарушение запретов предусматриваются штрафы, причем в каждом регионе разные. Для продавцов он составляет от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Минимальный уровень — в Магаданской области, максимальный — в Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Приморском крае, Архангельской области и других.

Наказание для юридических лиц составляет от 30 тыс. (Бурятия) до 200 тыс. (Пензенская область) рублей.

Отмечается, что в Нижегородской области действует запрет на реализацию электронных систем доставки никотина, хотя санкций за нарушение этого ограничения нет.

Ранее ученые из Гарварда нашли опасные бактерии в вейпах.