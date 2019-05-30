«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:3 в пользу самарского клуба. В составе «Крыльев Советов» отличились Антон Зиньковский и Роман Шишкин. У нижегородского клуба мяч забил Даниил Фомин. Автоголом отметился защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федоров.

Следующая игра пройдет 2 июня.

Ранее «Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги.