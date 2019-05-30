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«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

21:16, 30.05.2019
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ
Фото: kc-camapa.ru

«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:3 в пользу самарского клуба. В составе «Крыльев Советов» отличились Антон Зиньковский и Роман Шишкин. У нижегородского клуба мяч забил Даниил Фомин. Автоголом отметился защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федоров.

Следующая игра пройдет 2 июня.

Ранее «Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

СпортФутбол
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