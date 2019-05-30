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Украина собирается ввести санкции против России из-за раскопок в Крыму

23:36, 30.05.2019
Украина собирается ввести санкции против России из-за раскопок в Крыму
Фото: pixabay.com

Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Как сообщается на сайте ведомства, меры планируется ввести против 28 научных и музейных учреждений. В министерстве назвали незаконным строительство транспортного перехода через Керченский пролив и трассы «Таврида».

Там отметили, с 2014 по 2018 годы Министерство культуры РФ выдало более 90 разрешений на проведение раскопок.

Ранее Украина пригрозила России «гамбургскими» санкциями, если та не освободит арестованных в результате «керченского инцидента» моряков.

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