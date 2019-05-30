Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросу перехода на эскроу-счета

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ, основной темой которого стал запланированный с 1 июля 2019 года переход участников жилищного строительства на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



По ее словам, в обсуждении принимали участие представители Центробанка и Минстроя РФ.

Лилия Галимова рассказала, что сейчас большое количество заявок от застройщиков находятся в банках на стадии рассмотрения. В целом по России застройщики наиболее часто обращаются в Сбербанк, ВТБ и «Дом.рф».



По словам официального представителя казанского Кремля, в ходе заседания обсуждался вариант с обращением застройщиков в уполномоченный банк «Дом.рф» в том случае, если у компаний возникают проблемы с рассмотрением заявки в других кредитных организациях.

Галимова пояснила, что такая ситуация возникает из-за того, что в каждом банке установлены свои параметры подачи документов от строительных компаний.



Официальный представитель казанского Кремля отметила, что на следующих заседаниях рабочей группы Госсовета РФ обсуждение вопроса перехода на эскроу-счета продолжится. В частности, участники могут обсудить создание механизма единой формы подачи заявки для застройщиков.



Ранее стало известно, что в Татарстане девять банков приступили к работе с эскроу-счетами. Сейчас кредитные организации изучают и анализируют документы, которые поступили к ним от строительных компаний.

