Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о наделении посла страны в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.

Как сообщает БЕЛТА, Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич уехал из Минска. До приезда нового руководителя посольство возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев.

Вместо Бабича на должность посла России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. Он прибудет в Минск в июне.