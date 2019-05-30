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Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера

17:59, 30.05.2019
Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера
Фото: ru.wikipedia.org (Семашко — в середине)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о наделении посла страны в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.

Как сообщает БЕЛТА, Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич уехал из Минска. До приезда нового руководителя посольство возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев.

Вместо Бабича на должность посла России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. Он прибудет в Минск в июне.

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