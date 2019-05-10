Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск

Как сообщает «РИА Новости», бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич уехал из Минска.

До приезда нового руководителя посольство возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев, передает агентство со ссылкой на источник.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента. Он может занять должность помощника или советника президента.

Вместо Бабича на должность посла России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев.