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Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск

12:21, 10.05.2019
Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск
Фото: commons.wikimedia.org/ Wikiapril

Как сообщает «РИА Новости», бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич уехал из Минска.

До приезда нового руководителя посольство возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев, передает агентство со ссылкой на источник.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента. Он может занять должность помощника или советника президента.

Вместо Бабича на должность посла России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев.

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