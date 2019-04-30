Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Информация размещена на официальном портале Кремля.

Отмечается, что другим указом Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.





Напомним, сегодня СМИ сообщили о скором уходе Бабича с должности посла России в Белоруссии. Газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников сообщала, что вопрос отставки Бабича обсуждается с прошлой недели.



Ранее МИД Белоруссии обвинил Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов.











