СМИ: Бердыев может покинуть «Рубин» по окончании сезона

Как сообщает Sport24, главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть клуб по собственному желанию по окончании сезона 2018/19.

По данным источника, матч 29-го тура РПЛ против «Анжи», который состоится 20 мая, станет последней домашней игрой «Рубина» под руководством Бердыева. 26 мая казанский клуб завершит сезон выездным матчем против «Краснодара». За два тура до окончания сезона «Рубин» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В самом «Рубине» корреспонденту «Реального времени» данную информацию никак не прокомментировали, коротко заявив: «Без комментариев».



Напомним, что 66-летний Бердыев возглавлял казанскую команду с 2001 по 2013 год, вернувшись в клуб в 2017 году. За два срока работы с командой он провел 478 матчей (208 побед, 140 ничьих, 130 поражений). Курбан Бекиевич выигрывал с «Рубином» чемпионат России в 2008 и 2009 году. Становился обладателем Кубка России в сезоне-2011/12.

