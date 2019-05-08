Итоги дня: приговор Кокорину и Мамаеву, высылка шведских дипломатов из РФ, доходы мэра Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 мая.

Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Так, Кокорина и его брата Кирилла приговорили к 1,5 года в колонии общего режима. Мамаева и еще одного фигуранта, Александра Протасовицкого, приговорили к 1 году 5 месяцам тюрьмы.

Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные в Донбассе. Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины.

Россия приняла решение выслать из страны двух шведских дипломатов. МИД России принял такое решение после того, как Швеция отказала в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

Главнокомандующим Военно-морским флотом России стал адмирал Николай Евменов. До этого он командовал Северным флотом. Вместо него назначен вице-адмирал Александр Моисеев.



Мэр Казани Ильсур Метшин и глава исполкома города отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Так, Метшин в прошлом году заработал 5,3 млн рублей, его супруга — в десять раз больше, 59 млн рублей.

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Композитор умер утром в больнице. Его дочь уточнила, что у Евгения Крылатова была двусторонняя пневмония.