Путин сменил главнокомандующего ВМФ
Главнокомандующим Военно-морским флотом России стал адмирал Николай Евменов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
До этого Евменов командовал Северным флотом. Вместо него назначен вице-адмирал Александр Моисеев.
Также Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Им стал вице-адмирал Игорь Осипов, пишет «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей девятерых генералов и двух полковников МВД, МЧС, ФСИН, Следственного комитета.ОбществоВласть
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