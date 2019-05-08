Новости спорта

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения в тюрьме

16:22, 08.05.2019
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения в тюрьме
Фото: скриншот видео youtube.com

Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Трансляцию ведет «Медиазона».

Так, Кокорина и его брата Кирилла приговорили к 1,5 года в колонии общего режима. Мамаева и еще одного фигуранта, Александра Протасовицкого, приговорили к 1 году 5 месяцам тюрьмы.

Их признали виновными в побоях и хулиганстве. Они избили водителя сотрудницы Первого канала Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Судья подчеркнула, что осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 года.

СпортФутболПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров