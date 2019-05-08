Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения в тюрьме

Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Трансляцию ведет «Медиазона».

Так, Кокорина и его брата Кирилла приговорили к 1,5 года в колонии общего режима. Мамаева и еще одного фигуранта, Александра Протасовицкого, приговорили к 1 году 5 месяцам тюрьмы.



Их признали виновными в побоях и хулиганстве. Они избили водителя сотрудницы Первого канала Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.



Судья подчеркнула, что осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 года.

