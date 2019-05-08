Новости общества

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Украина признала недействительными выданные в ДНР и ЛНР российские паспорта

13:30, 08.05.2019 1
Украина признала недействительными выданные в ДНР и ЛНР российские паспорта
Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные в Донбассе.

«Правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса. За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ», — написал в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    Непонятно, как можно не признавать документы, опираясь на место выдачи или место регистрации, и в то же время, признавать другие такие-же документы... Хотя если президент - комик, то почему бы и нет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров