Украина признала недействительными выданные в ДНР и ЛНР российские паспорта

Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные в Донбассе.

«Правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса. За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ», — написал в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.