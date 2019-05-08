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Россия выслала из страны двух шведских дипломатов

16:51, 08.05.2019
Россия выслала из страны двух шведских дипломатов
Фото: pxhere.com

Россия приняла решение выслать из страны двух шведских дипломатов. Об этом сообщил представитель пресс-службы МИД королевства Расмус Эльянскуг.

«Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию», — цитирует Расмуса Эльянскуга ТАСС.

Как сообщает Expressen со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона, МИД России принял такое решение после того, как Швеция отказала в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

Напомним, что ранее Россия высылала из страны шведского дипломата в конце декабря 2018 года. Тогда это решение также было связано с тем, что Швеция отказала в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы.

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