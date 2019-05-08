Скончался автор музыки к «Приключениям Электроника» Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

По словам его дочери, Марии Крылатовой, композитор умер утром в больнице, передает ТАСС.

Дочь композитора уточнила, что у Евгения Крылатова была двусторонняя пневмония.

О месте и времени прощания будет известно позднее.

Евгений Крылатов — автор музыки к фильмам «Ох, уж эта Настя!», «Приключения Электроника», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим. Крылатов является лауреатом Государственной премии СССР (1982) и Премии Президента Российской Федерации (2015).



Напомним, что в конце апреля скончался чеченский артист театра и кино и народный артист России Дагун Омаев.

