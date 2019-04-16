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Происшествия

Charlie Hebdo показал обложку нового номера с собором Парижской Богоматери

12:54, 16.04.2019
Charlie Hebdo показал обложку нового номера с собором Парижской Богоматери
Фото: соцсети

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo уже опубликовал карикатуру на пожар в соборе Парижской богоматери. Новый номер еженедельника выйдет с горящим Нотр-Дам-де-Пари на обложке.

Рисунок изображает президента Франции Эммануэля Макрона, на голове которого горит собор. Рядом присутствует надпись: «Реформы».

«Я начну с несущих конструкций», — говорит при этом глава государства.

Напомним, что в понедельник вечером в одном из главных символов Парижа, заложенном еще в 1163 году, произошел сильнейший пожар. Он привел к обрушению верхних конструкций собора вместе со шпилем. Огонь бушевал более 12 часов. Потушить его удалось только утром. Эксперты полагают, что восстановить Нотр-Дам не удастся.

Происшествия
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