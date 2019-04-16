Charlie Hebdo показал обложку нового номера с собором Парижской Богоматери

Фото: соцсети

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo уже опубликовал карикатуру на пожар в соборе Парижской богоматери. Новый номер еженедельника выйдет с горящим Нотр-Дам-де-Пари на обложке.

Incendie de Notre Dame: exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Рисунок изображает президента Франции Эммануэля Макрона, на голове которого горит собор. Рядом присутствует надпись: «Реформы».

«Я начну с несущих конструкций», — говорит при этом глава государства.

Напомним, что в понедельник вечером в одном из главных символов Парижа, заложенном еще в 1163 году, произошел сильнейший пожар. Он привел к обрушению верхних конструкций собора вместе со шпилем. Огонь бушевал более 12 часов. Потушить его удалось только утром. Эксперты полагают, что восстановить Нотр-Дам не удастся.