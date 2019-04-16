Эксперт заявил, что Нотр-Дам «погиб безвозвратно»

Собор Парижской Богоматери «погиб безвозвратно». Об этом заявил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

По его словам, невозможно возродить все то, что погибло в огне. Он подчеркнул, что после ремонтных и восстановительных работ Нотр-Дам превратится совсем в другое здание.

«Да, там будет проведена реставрация, да, там будет проведено восстановление. Но это будет новодел», — цитирует ТАСС Левыкина.

Напомним, сегодня спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов. В результате инцидента пострадали пожарный и два полицейских.



