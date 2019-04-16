Спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов
Спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов. Об этом сообщает BFMTV.
ALERTE INFO — Notre-Dame: «L'ensemble du feu est éteint» annoncent les pompiers de Paris https://t.co/lPLF0YpOW9 #NotreDame pic.twitter.com/QEXYnmMvBo
— BFMTV (@BFMTV) 16 апреля 2019 г.
Возгорание произошло вчера около 20.00 по местному времени.
Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. По данным французских СМИ, огонь был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери взяли под контроль, но полностью не потушили.
В результате инцидента пострадали пожарный и два полицейских.Происшествия
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