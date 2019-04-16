Спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов

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Спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов. Об этом сообщает BFMTV.

Возгорание произошло вчера около 20.00 по местному времени.

Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. По данным французских СМИ, огонь был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери взяли под контроль, но полностью не потушили.

В результате инцидента пострадали пожарный и два полицейских.