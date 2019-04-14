The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом Великобритании

Газета The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году.

По данным издания, что город был выбран лучшим из-за «возрождающегося духа коллективизма», который проявился после истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее стало известно, что Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».