The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом Великобритании
Газета The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году.
По данным издания, что город был выбран лучшим из-за «возрождающегося духа коллективизма», который проявился после истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее стало известно, что Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым