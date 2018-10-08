«Александром Петровым» оказался военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин — СМИ

Александр Петров, подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, он родился в 1979 году в Архангельской области. Мишкин учился в одной из элитных военно-медицинских академий и прошел подготовку для работы врачом для российских ВМС. Псевдоним «Александр Петров» получил в 2010 году. До начала сентября 2014 года зарегистрированный домашний адрес Мишкина в Москве был Хорошевское шоссе 76Б — адрес штаб-квартиры ГРУ.

Отмечается, что завтра будет опубликован полный метод идентификации Мишкина, а также свидетельские показания из разных источников.

Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью еще одного подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом».