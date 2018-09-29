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В Солсбери проведут ребрендинг после «дела Скрипалей»

23:56, 29.09.2018
В Солсбери проведут ребрендинг после «дела Скрипалей»
Фото: pixabay.com

Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».

Специалистов просят изменить восприятие города для приостановки падения притока туристов. Так, по сравнению с 2017 годом в город приехало на 17% меньше людей.

Также меньше людей посещают Солсберийский собор, городские музей и театр, сообщает The Guardian.

«Солсбери прославился на весь мир, но не так, как нам бы хотелось. Я думаю, что нам нужен почти что ребрендинг. Именно через это нам предстоит пройти», — рассказала член совета графства Уилтшир по развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч.

Ранее сообщалось, что ресторан из «дела Скрипалей» в Солсбери возобновит работу к концу декабря.

Справка

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

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