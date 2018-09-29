В Солсбери проведут ребрендинг после «дела Скрипалей»

Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».



Специалистов просят изменить восприятие города для приостановки падения притока туристов. Так, по сравнению с 2017 годом в город приехало на 17% меньше людей.

Также меньше людей посещают Солсберийский собор, городские музей и театр, сообщает The Guardian.

«Солсбери прославился на весь мир, но не так, как нам бы хотелось. Я думаю, что нам нужен почти что ребрендинг. Именно через это нам предстоит пройти», — рассказала член совета графства Уилтшир по развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч.



Ранее сообщалось, что ресторан из «дела Скрипалей» в Солсбери возобновит работу к концу декабря.