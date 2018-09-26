«Русланом Бошировым» оказался Герой России и полковник ГРУ — СМИ

Фото: скриншот

Руслан Боширов, которого Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, на самом деле является полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой.

Журналисты The Insider и Bellingcat искали его среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Им удалось найти человека, похожего на «Боширова», среди курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Также была найдена выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года с фотографией Чепиги. Альтер-эго «Руслан Боширов» полковник ГРУ получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ.

В 2014 году президент России Владимир Путин присвоил Чепиге звание «Героя России» за выполнение миротворческой миссии, возможно, на Украине — в связи с этим его имя выбито в списке имен у памятника маршалу Рокоссовскому в ДВОКУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ проверит причастных к утечке личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.