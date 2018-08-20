В Казани стартует процесс по делу адвоката и экс-прокурора

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани стартует судебный процесс по делу об афере в 550 тыс. рублей. В получении этих средств обманом, под видом взятки для работников прокуратуры и суда, обвиняют адвоката Айдара Файзетдинова, а в посредничестве взяточничеству — бывшего работника прокуратуры Рамиля Ахметова.

Потерпевшей по уголовному делу проходит Натали Чайка, водитель школьного автобуса из Чикаго, чей сын в октябре 2015-го был задержан, а в 2016 году осужден за наркотики.

Как выяснило «Реальное время», в ходе следствия проверялись все версии преступления, вплоть до реальной взятки, так что действующему сотруднику прокуратуры пришлось проходить проверку на детекторе лжи.

Детали — в материале «Реального времени».