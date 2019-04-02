Главное к утру: гостиничный сбор в России, покупка доли «Ленты», задержание экс-министра земельных отношений Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 апреля.

С 2023 года российские отели могут начать взимать с туристов гостиничный сбор, который составляет до 100 рублей в сутки на человека. Минфин РФ предлагает новый платеж включить в Налоговый кодекс. Предполагается, что он заменит курортный сбор и создаст дополнительные источники дохода местных бюджетов.

Также Минэкономразвития сформировало правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Согласно инициативе, за каждого иностранного туриста будут делаться выплаты в размере 1,2 тысячи рублей.

Министерство иностранных дел России опубликовало шуточный ролик под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» о выборах президента страны. «Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — говорится в обращении. Далее идет прогноз погоды на 1 апреля в разных городах Украины. В конце ролика выплывает фраза «В целом все ясно».

Экс-глава Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Из-за преступных действий Башкирия не получила около 27 млн рублей.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов смог договориться о покупке ценных бумаг гипермаркетов «Лента». «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась выкупить 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Кроме того, еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.

Верховный суд РФ столкнулся с делами, в которых фигурирует фальсификация документов ГИБДД. Отмечается, что любые исправления в протоколе подписываются в том числе и тем, кого привлекают к ответственности. Иначе протокол могут признать недопустимым доказательством. Исправления в подобный документ можно вносить только в присутствии водителя.