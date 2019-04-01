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Минэкономразвития предлагает платить турфирмам за каждого привезенного иностранца 1,2 тысячи рублей

20:07, 01.04.2019
Минэкономразвития предлагает платить турфирмам за каждого привезенного иностранца 1,2 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минэкономразвития сформировало правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что за каждого иностранного туриста будут делаться выплаты в размере 1,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 7,5 миллиарда рублей (по миллиарду инвестиций и полмиллиарда из двух бюджетов в год) Татарстан направит на создание новых туристических кластеров.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Амбициозная задача — сообща с 14 регионами Поволжья развивать собственное туристическое направление «Великий Волжский путь». Но не все новые проекты приживаются — турецкие инвесторы лаишевского «диснейленда» взяли паузу из-за проблем с падением курса лиры.

Подробнее о том, чем хотят удивить гостей в республике, — в материале «Реального времени».


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