Минэкономразвития предлагает платить турфирмам за каждого привезенного иностранца 1,2 тысячи рублей

Минэкономразвития сформировало правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что за каждого иностранного туриста будут делаться выплаты в размере 1,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 7,5 миллиарда рублей (по миллиарду инвестиций и полмиллиарда из двух бюджетов в год) Татарстан направит на создание новых туристических кластеров.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Амбициозная задача — сообща с 14 регионами Поволжья развивать собственное туристическое направление «Великий Волжский путь». Но не все новые проекты приживаются — турецкие инвесторы лаишевского «диснейленда» взяли паузу из-за проблем с падением курса лиры.

Подробнее о том, чем хотят удивить гостей в республике, — в материале «Реального времени».



