Минфин выступил с предложением начать взимать с туристов гостиничный сбор

С 2023 года российские отели могут начать взимать с туристов гостиничный сбор, который составляет до 100 рублей в сутки на человека, сообщает РБК.

Минфин предлагает новый платеж включить в Налоговый кодекс. Предполагается, что он заменит курортный сбор. Этот сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития сформировало правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что за каждого иностранного туриста будут делаться выплаты в размере 1,2 тысячи рублей.



