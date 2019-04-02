Верховный суд разъяснил, когда протокол ГИБДД может стать недопустимым доказательством

Верховный суд РФ столкнулся с делами, в которых фигурирует фальсификация документов ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что любые исправления в протоколе подписываются в том числе и тем, кого привлекают к ответственности. Иначе протокол могут признать недопустимым доказательством. Исправления в подобный документ можно вносить только в присутствии водителя. Рядом с каждым исправлением водитель ставит свою подпись.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства автомобили у водителей, которых повторно поймали в состоянии алкогольного опьянения в течение года. Иванов на своей странице в Facebook обратил внимание, что такая мера уже действует в соседней Белоруссии. Он подчеркнул, что ГИБДД Свердловской области за праздничные дни в начале марта выявила 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 один водитель попался повторно.



