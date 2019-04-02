Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов смог договориться о покупке ценных бумаг гипермаркетов «Лента». Соответствующее сообщение разместила пресс-служба «Ленты».

В нем отмечается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась выкупить 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Кроме того, еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.



Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов «Лента». Как сообщали «Ведомости», речь идет о пакете группы TPG, который владеет 34 процентами. Рыночная стоимость доли оценивается в $547 млн. «Лента» подтверждала информацию о переговорах, однако стороны на тот момент еще не достигли соглашения, писало RNS.



