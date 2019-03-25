Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов», фигурировавшему в расследовании Навального

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к мясокомбинату «Дружба народов».

С ответчика пытались взыскать 6,5 млн рублей за три поставки продуктов питания в январе и феврале 2018 года, которые, как выяснилось, не соответствовали требованиям контракта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

Суд пояснил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 19 декабря 2018 года по 29 января 2019 года провела проверку по жалобе истца. В итоге ФАС «вынесла определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении». «Контролирующим органом установлено, что ответчиком поставлен, а истцом принят товар надлежащего качества и в сроки, соответствующие условиям контракта, а также ответчиком не нарушены существенные условия контракта, касающиеся качества и сроков поставки товара»,— говорится в решении суда.

Ранее Управление Россельхознадзора по Коми подало в Арбитражный суд иск к мясокомбинату «Дружба народов» за нарушения при поставках продуктов для Росгвардии.

Мясокомбинат «Дружба народов» фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Сообщалось, что с 2018 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал именно этот мясокомбинат. При этом активисты утверждают, что закупочные цены были завышены в несколько раз.

Кроме того, Росгвардия объявила, что мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. Правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.