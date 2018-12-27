Росгвардия продолжит закупать продукты у «Дружбы народов» из расследования Навального

Мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. В ведомстве объявили, что правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.

«Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что с 2018 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал мясокомбинат «Дружба народов». При этом активисты утверждают, что закупочные цены были завышены в несколько раз.

В ответ глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. После этого оппозиционер согласился на вызов, если дуэль будет проходить в форме дебатов на федеральном канале. Однако такой вариант не устроил уже Золотова.

В декабре глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей, однако суд отклонил заявление.

Сегодня в «Комсомольской правде» вышло интервью с Золотовым, где он постарался по пунктам опровергнуть обвинения Навального.