Россельхознадзор подал иск к комбинату «Дружба народов», фигурировавшему в расследовании Навального

Управление Россельхознадзора по Коми подало в Арбитражный суд иск к мясокомбинату «Дружба народов» за нарушения при поставках продуктов для Росгвардии.

Как сообщает «МБХ медиа», ведомство потребовало привлечь комбинат к административной ответственности по статье о нарушениях порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Мясокомбинат «Дружба народов» фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Сообщалось, что с 2018 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал именно этот мясокомбинат. При этом активисты утверждают, что закупочные цены были завышены в несколько раз.

Кроме того, Росгвардия объявила, что мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. Правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.

Позже Следком возбудил дело после получения Росгвардией гнилой картошки от комбината «Дружба народов»