Путин назначил врио главы Республики Алтай
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Бердников подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что уходит добровольно.ОбществоВласть
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