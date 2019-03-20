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Путин назначил врио главы Республики Алтай

11:40, 20.03.2019
Путин назначил врио главы Республики Алтай
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Бердников подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что уходит добровольно.

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