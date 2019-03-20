Путин сменил главу Калмыкии, им стал чемпион мира по кикбоксингу
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.
Действующий глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку, Путин ее принял, сообщает пресс-служба Кремля.
Хасиков является многократным чемпионом мира по кикбоксингу, бывшим членом Совфеда, советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
Ранее Путин назначил врио главы Республики Алтай. Им стал председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин.ОбществоВласть
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