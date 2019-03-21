Главное к утру: выборы главы РБ по новым правилам, замедление роста зарплат в России, клевета на Рогозина

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру четверга, 21 марта.

Подкомиссия под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина предложила разрешить вывоз алкогольной продукции из России для личного употребления без оформления таможенной декларации. В ведомстве подчеркнули, что мера направлена на минимизацию излишних ограничений.

Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре 2019 года. Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час. Для этого участки планируется открыть в 7 утра.

Председатель Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова предложила ввести в школах Татарстана ставки тьюторов, логопедов и дефектологов. По ее словам, в учебных учреждениях наиболее остро ощущается нехватка специалистов по коррекции речи.

Росстат зафиксировал замедление роста среднемесячной реальной зарплаты в России до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель составлял 1,1%. В номинальном выражении средняя зарплата за февраль составила 43 030 рублей.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. В результате было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали публикации СМИ, которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации.

Компания Google разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который отмечается 21 марта. Это первый логотип, созданный на основе искусственного интеллекта.