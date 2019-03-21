Новости общества

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россиянам упростят процедуру вывоза алкоголя из страны

01:24, 21.03.2019
Россиянам упростят процедуру вывоза алкоголя из страны
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Подкомиссия под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина предложила разрешить вывоз алкогольной продукции из России для личного употребления без оформления таможенной декларации.

В ходе заседания подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным исключить из перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, вывозимые за границу алкогольные напитки.

В Минэкономразвития рассказали, что эта мера направлена на минимизацию излишних ограничений. В результате выезжающие из стран-членов ЕАЭС будут освобождены от таможенного декларирования алкогольной продукции, которая вывозится в личных целях, передает РБК.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов подписал приказ о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Она будет заниматься подготовкой предложений по регулированию алкогольной отрасли, а также оценкой эффективности госрегулирования.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров