Ларионова предложила ввести в школах Татарстана ставки тьюторов, логопедов и дефектологов

В школах Татарстана необходимо ввести ставки тьюторов, логопедов и дефектологов. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

По ее словам, наиболее остро ощущается нехватка специалистов по коррекции речи. Ларионова отметила, что за последние годы число детей с нарушениями подобного рода выросло в два раза.

Также на выездном заседании парламентского объединения женщин-депутатов в Зеленодольске обсуждались вопросы инклюзивного образования.

Ларионова предложила создать в муниципальных районах площадки для изучения проблем инклюзии. Также, по словам зампредседателя Госсовета РТ, большое внимание нужно уделить учащимся, проходящим обучение «на дому», передает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее заместитель председателя комитета Государственного совета Татарстана по социальной политике Татьяна Воропаева предложила ввести должность школьного омбудсмена.