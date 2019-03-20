Новости происшествий

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

23:58, 20.03.2019
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Фото: kremlin.ru

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. В результате было возбуждено уголовное дело.

Поводом для этого стали публикации СМИ, которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации.

Как сообщает «Коммерсант», речь идет о публикациях на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ»). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

В «Роскосмосе» информацию о подаче Рогозиным заявления подтвердили, но комментировать ход следственных действий не стали.

Ранее депутат самарской губернской думы Владимир Дуцев подал в суд на журналиста Виталия Папилкина. Поводом стала статья о том, что якобы Дуцев купил для своего брата свиноферму.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров