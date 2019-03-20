Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. В результате было возбуждено уголовное дело.

Поводом для этого стали публикации СМИ, которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации.



Как сообщает «Коммерсант», речь идет о публикациях на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ»). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.



В «Роскосмосе» информацию о подаче Рогозиным заявления подтвердили, но комментировать ход следственных действий не стали.

Ранее депутат самарской губернской думы Владимир Дуцев подал в суд на журналиста Виталия Папилкина. Поводом стала статья о том, что якобы Дуцев купил для своего брата свиноферму.