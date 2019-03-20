Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Росстат зафиксировал замедление среднемесячной реальной зарплаты в России до 0,7% в годовом выражении.

В январе этот показатель составлял 1,1%, сообщается в материалах Росстата.

В номинальном выражении средняя зарплата за февраль составила 43 030 руб., увеличившись на 6% к февралю 2018 года.

Накануне стало известно, что Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Теперь Росстат не будет представлять ежемесячные подсчеты, а перейдет на ежеквартальную оценку. Первые данные по новой методике будут опубликованы в апреле 2019 года.