Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта

Компания Google разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который отмечается 21 марта.

Это первый логотип, созданный на основе искусственного интеллекта. Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.

В сообщении Google отмечается, что пользователи смогут создавать музыкальные произведения 21 и 22 марта.

Ранее Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Им смогут пользоваться жители более 30 стран, однако в России он доступен не будет.