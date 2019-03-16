Итоги недели в Удмуртии: окружные совещания в Ижевске, решение суда по взрыву в доме и отставка ГФИ
«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
12 марта в Ижевске прошло сразу два крупных окружных события. Вначале состоялось заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове, посвященное поддержке талантливой молодежи. В нем приняли участие главы регионов округа и представители ряда федеральных министерств. После этого прошло совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда в ПФО с участием глав субъектов Приволжья. На нем обсуждались темы — повышение безопасности дорожного движения и процесс диверсификации производства предприятиями ОПК.
Дмитрий Мусин в пятницу покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии, который он занимал с 2012 года. Официально не сообщается, кто станет новым ГФИ. Источники «Реального времени» говорят, что исполняющим обязанности на время назначат с понедельника Григория Сергеева, который сейчас является федеральным инспектором по Нижегородской области. При этом пост ГФИ прочат бывшему прокурору Удмуртии, а ныне депутату Госсовета УР и внештатному советнику главы республики Сергею Панову.
Муниципальные предприятия Ижевска «Горсервис», «Спецдомоуправление» и «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» будут объединены в одно. Об этом во время доклада о социально-экономическом развитии Ижевска по итогам 2018 года и планах на 2019 год сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, в дальнейшем объединенное МУП может быть реорганизовано в АО или ООО. Кроме того, в этом году вновь планируется выставить на продажу принадлежащие городу ООО «ПТ БПХ» и «Ритуал». По последнему также рассматривается вариант провести работы по повышению эффективности предприятия, так как иначе придется продавать с убытком.
В понедельник Верховный суд УР принял решение по Александру Копытову, устроившему взрыв газа в ижевской девятиэтажке в ноябре 2017 года. Жертвами последовавшего за взрывом обрушения углового подъезда стали семь человек, 11 получили ранения. Причастность Копытова к преступлению установлена. Однако из-за того, что ранее судебно-медицинская экспертиза признала его невменяемым, наказание ему не назначено. Вместо этого он отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Коробки с 50 млн рублей стали главным объектом интереса участников процесса 14 марта на заседании суда по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток. Свидетельские показания дал личный охранник Соловьева, кроме того, были оглашены показания московских водителей экс-главы УР и работников авиакомпании бывшего директора концессионера. Кроме того, на суде выступил в качестве свидетеля бывший директор концессионера Сергей Полевиков, который, как он сам сказал, был посредником при передаче взяток от владельца концессионера Александра Забарского.Общество Удмуртия
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