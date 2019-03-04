Главное за выходные: гендиректор ЮНЕСКО посетит Казань, открытие Универсиады в Красноярске и самые востребованные профессии в РТ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 4 марта.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что создание новых рабочих мест позволяет предлагать соискателям 38 тысяч вакансий. Она рассказала, какие профессии востребованы на рынке труда Татарстана.

2 марта в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Ему было 88 лет.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле впервые прибудет с официальным визитом в Россию. С 5 по 7 марта делегация организации побывает в Москве. Также у гендиректора запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.

23-летняя девушка-следователь из башкирского города Белорецк обвинила своего начальника в жестком избиении. По ее словам, 38-летний подполковник юстиции избил коллегу возле одного из частных домов в городе. В Башкирии это уже второй подобный скандал.

Казань оказалась на пятой позиции рейтинга лучших туристических направлений России. Рейтинг был составлен на основе народного голосования, которое прошло в рамках премии Momondo Open World Award. В опросе приняли участие 13,5 тысячи российских путешественников.

Президент РФ Владимир Путин официально объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске. Президент Татарстана Рустам Минниханов также побывал на церемонии, опубликовав в соцсетях оттуда видео.

Российского спорстмена Александра Емельяненко арестовали на 10 суток после пьяной езды в Кисловодске. Он обвиняется в совершении административного правонарушения по факту неподчинения требованиям полицейских.

К 100-летнему образованию ТАССР в Казани может появиться Триумфальная арка. С данной инициативой обратились к руководству Кировского и Московского районов живущие в городе ветераны-блокадники Ленинграда.