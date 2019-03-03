Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России
Казань оказалась на пятой позиции рейтинга лучших туристических направлений России. Данные приводят эксперты портала momondo.ru.
Рейтинг был составлен на основе народного голосования, которое прошло в рамках премии Momondo Open World Award. В опросе приняли участие 13,5 тысячи российских путешественников.
В итоге лучшим внутренним направлением был признан Санкт-Петербург, на втором месте оказался Байкал, на третьем — город-курорт Сочи. Четвертую строчку занял Калининград. Также в десятке оказались Карелия, Москва, Владивосток, Эльбрус и Краснодар.
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