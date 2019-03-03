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Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России

08:52, 03.03.2019 1
Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России
Фото: realnoevremya.ru

Казань оказалась на пятой позиции рейтинга лучших туристических направлений России. Данные приводят эксперты портала momondo.ru.

Рейтинг был составлен на основе народного голосования, которое прошло в рамках премии Momondo Open World Award. В опросе приняли участие 13,5 тысячи российских путешественников.

В итоге лучшим внутренним направлением был признан Санкт-Петербург, на втором месте оказался Байкал, на третьем — город-курорт Сочи. Четвертую строчку занял Калининград. Также в десятке оказались Карелия, Москва, Владивосток, Эльбрус и Краснодар.

Ранее Казань вошла в пятерку самых театральных городов России.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Читаешь татарстанские новости- одни цифры и позиции по разным темам, смотришь общероссийские СМИ - там другие показатели рейтингов, больше верю последним, они менее субъективно заинтересованы в рейтингах.
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