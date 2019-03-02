Путин официально открыл Универсиаду в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин официально объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске.

Во время своего выступления глава России выразил надежду, что дни Универсиады запомнятся зрителям и участникам турнира на долгое время, а в памяти останутся исключительно радостные моменты.

«Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед», — цитирует ТАСС Путина.

Зимняя Универсиада впервые в своей истории пройдет на территории России. С 2 по 12 марта будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.



Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram выложил видео с открытия Универсиады в Красноярске.