Глава ЮНЕСКО Одре Азуле посетит Казань

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле впервые прибудет с официальным визитом в Россию.

С 5 по 7 марта делегация организации побывает в Москве и Казани. В столице России Одре Азуле примет президент Владимир Путин, после чего она посетит Московский Кремль и пообщается с членами комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Затем у гендиректора запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани. Кроме того, Азуле примет участие в церемонии открытия Всероссийского Конгресса кафедр ЮНЕСКО, передает «Интерфакс».

Отмечается, что РТ активно сотрудничает с ЮНЕСКО, на территории республики находится шесть объектов всемирного наследия, три кафедры ЮНЕСКО и биосферный заповедник.

Напомним, экс-министр культуры Франции Одри Азуле была утверждена на пост гендиректора ЮНЕСКО в ноябре прошлого года.