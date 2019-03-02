Глава Минтруда РТ рассказала, какие профессии востребованы на рынке труда Татарстана

Фото: Максим Платонов

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что создание новых рабочих мест позволяет предлагать соискателям 38 тысяч вакансий, сообщает ИА «Татар-информ».

Требуются водители, врачи узкой специализации, сотрудники для системы высшего образования. Также потребность в специалистах испытывает строительная отрасль.

Напомним, ранее в HeadHunter рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на российском рынке труда. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий является должность генерального директора в IT-отрасли в Москве. Он может заработать до 450 тыс. рублей до вычета НДФЛ (более 390 тыс. рублей на руки). Финансовый директор в компании, занимающейся разработками авиационной техники, может получать 5 тыс. евро до вычета НДФЛ (около 325 тыс. рублей на руки).



